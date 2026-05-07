Atelier beurre Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Atelier beurre

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Au cours de cet atelier fabriquer votre propre motte de beurre.

Enfants à partir de 4 ans

Réservation obligatoire la jauge est réduite .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Atelier beurre

L’événement Atelier beurre Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX