Semaine de l’IA pour tous : comprendre et expérimenter l’intelligence artificielle, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Semaine de l’IA pour tous : comprendre et expérimenter l’intelligence artificielle Mercredi 20 mai, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir l’intelligence artificielle à travers une présentation claire et accessible, spécialement conçue dans le cadre de la Semaine de l’IA pour tous. Cet atelier a pour objectif de démystifier l’IA, d’en comprendre les grands principes de fonctionnement et d’identifier ses applications concrètes dans la vie quotidienne.

Au programme : définition de l’intelligence artificielle, exemples d’outils actuels (génération de textes, d’images, assistants conversationnels, recommandations personnalisées), démonstrations en direct et temps d’échanges pour répondre à vos questions. Nous aborderons également les enjeux éthiques, les limites et les bonnes pratiques pour utiliser ces technologies de manière éclairée et responsable.

Ce temps convivial permettra à chacun d’expérimenter, de s’informer et de mieux comprendre les transformations numériques en cours, dans un cadre rassurant et pédagogique. Aucun prérequis technique n’est nécessaire.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dans le cadre d’un « Café IA », découvrez l’intelligence artificielle à l’occasion de « la Semaine de l’IA pour tous » et explorez ses usages concrets dans la vie quotidienne.

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