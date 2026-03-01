Semaine du cerveau 2026 à Normale sup’ ENS Paris

Programme

Lundi 16 mars, Jaurès – 18h30 – 20h

Matthieu Fraticelli et Robin Wendling (Doctorants au Laboratoire des Systèmes Perceptifs)

« À l’écoute du monde naturel : vers une écologie de l’audition »

Pendant longtemps, la science de l’audition s’est concentrée sur la parole, oubliant un rôle plus ancien : écouter le monde naturel. Cette conférence explore l’écologie auditive humaine et la manière dont notre oreille perçoit les paysages sonores de la nature. Une invitation à repenser notre lien sensoriel à l’environnement et aux changements écologiques qui l’affectent.

Mardi 17 mars, Jaurès – 18h30 – 20h

Thomas Beuchot (Doctorant à l’Institut Jean Nicod)

« Pourquoi avons-nous des personnalités différentes ? »

Il suffit d’observer nos interactions pour constater notre diversité : bienveillance, colère, ambition, curiosité… la liste de nos motivations est longue. Depuis plus d’un siècle, les différences psychologiques entre individus sont décrites à l’aide de questionnaires psychométriques. Mais comment les expliquer ? Si nous partageons une architecture cérébrale largement commune, façonnée par la sélection naturelle comme chez d’autres espèces, pourquoi n’agissons-nous pas toutes et tous de manière semblable ? Comprendre comment notre génétique et notre environnement interagissent pour façonner notre psychologie pourrait être une clé pour éclairer la rationalité cachée de nos décisions.

Mercredi 18 mars, Jaurès – 18h30 – 20h

Constance Destais (Doctorante au Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles)

« Libres ou biaisées? La science des décisions du quotidien »

Entre liberté et automatismes, nos décisions du quotidien sont souvent influencées par une force discrète : le biais de confirmation. Autrement dit, nous sommes plus sensibles à ce qui nous donne raison – que ce soit devant les urnes ou les rayons du supermarché. Mais d’où vient ce biais ? Nous aide-t-il à apprendre plus vite, ou nous induit-il en erreur ? Et si un ingrédient jouait un rôle clé : la confiance – quand on se sent sûr·e de soi, devient-on plus lucide, ou plus biaisé·e ? En reproduisant ces mécanismes en laboratoire, cette conférence propose quelques éléments de réponse pour mieux comprendre nos automatismes. »

Jeudi 19 mars, Jaurès – 18h30 – 20h

David Stroebel (Ingénieur de recherche à l’Institut de Biologie de l’ENS)

« Emergence du système nerveux : histoire moléculaire »

Le système nerveux serait apparu il y a environ 600 millions d’années. Mais comment, et à partir de quoi, s’est-il formé ? Des données issues de la biologie moléculaire et marine aux avancées des neurosciences, jusqu’au boom de la génomique et à la révolution des IA, notre compréhension de l’émergence des premières connexions synaptiques et des premiers réseaux de cellules nerveuses s’affine. Et tandis que se redessinent les cheminements évolutifs anciens, se révèle la profondeur de l’empreinte qu’ils ont laissée en nous.

Vendredi 20 mars, Dussane – 18h30 – 20h

Katia Youssov (Médecin et chercheuse au sein de l’équipe de NeuroPsychologie Interventionnelle)

« La place des sciences cognitives dans les avancées de la recherche sur la maladie de Huntington »

Et pour les enfants à partir de 6 ans …

Samedi 21 mars à 15h, salle Jaurès (29 rue d’Ulm)

Dans le cadre du cycle de conférences [#PE²C] Petites exploratrices, petits explorateurs de la connaissance,

« Un cerveau en bonne santé » par Eleonore Bayen, professeure à Sorbonne Université et cheffe de service à la Pitié-Salpêtrière.

Pour la 28e édition de la Semaine du cerveau, l’ENS-PSL propose son cycle de cinq conférences pour découvrir les dernières avancées scientifiques dans la connaissance du cerveau et une conférence pour les enfants à partir de 6 ans !

Du lundi 16 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h30 à 20h00

gratuit Public enfants et adultes.

ENS 29, rue d’Ulm 75005 Paris

