Semaine du Climat Conférence de Fabrice Pernet Quel futur pour la pêche et l’aquaculture sur Oléron ? Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
jeudi 1 octobre 2026 · Cinéma Eldorado · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Semaine du Climat Conférence de Fabrice Pernet Quel futur pour la pêche et l’aquaculture sur Oléron ?
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:30:00
fin : 2026-10-01 20:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Un éclairage scientifique par un expert reconnu, chargé de recherches à l’Ifremer et spécialiste de la physiologie des organismes marins face au dérèglement climatique.
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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 60 94 04 tepos3@cdc-oleron.fr
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English :
A scientific analysis by a renowned expert, a research scientist at Ifremer and a specialist in the physiology of marine organisms in the face of climate change.
L’événement Semaine du Climat Conférence de Fabrice Pernet Quel futur pour la pêche et l’aquaculture sur Oléron ? Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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