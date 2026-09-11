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AGENDA · Hendaye

Semaine du développement durable Balade nature artistique Kankarro Nekatoenea Hendaye

samedi 3 octobre 2026 · Nekatoenea · Hendaye

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Nekatoenea
Adresse
6 rue Armatonde
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Semaine du développement durable Balade nature artistique Kankarro

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Promenade dans la nature avec des interventions artistiques créées pour le lieu.

Une invitation à se reconnecter au jeu, à la sincérité et à la fragilité entre l’espace aérien et terrestre.   .

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 

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English : Semaine du développement durable Balade nature artistique Kankarro

L’événement Semaine du développement durable Balade nature artistique Kankarro Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce

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