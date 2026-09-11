Semaine du développement durable Ciné-rencontre Pour le Chant Cinéma les Variétés Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable Ciné-rencontre Pour le Chant

Cinéma les Variétés 1, rue du Théâtre Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Accueil gourmand dès 19h00.

Pour le chant est un voyage dans le territoire survolé par les grues cendrées lors de la migration automnale.

Dans le paysage sonore qui se déploie, au-delà du cri lancinant des grues, il y a les langues entendues ici et là, les accents et les intonations qui changent d’une région à l’autre.

Cette création sonore est un prétexte pour aborder la voix comme élément constitutif du paysage sonore, une proposition qui interroge ce qui lie les langues et les sons de la nature.

Il s’agit à bien des égards d’un road-movie, un voyage qui se structure autour de la quête initiée dans le territoire.

Il se compose de déplacements et de haltes, chaque mouvement du documentaire étant l’occasion d’une rencontre rencontre avec un paysage peuplé de grues, avec une personne croisée en chemin, avec un accent ou une langue saisie dans les régions traversées. .

Cinéma les Variétés 1, rue du Théâtre Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 61 18

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English : Semaine du développement durable Ciné-rencontre Pour le Chant

L’événement Semaine du développement durable Ciné-rencontre Pour le Chant Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce