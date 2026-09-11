Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable De l’arbre à la Chaloupe cap sur la baie

Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le temps d’un moment, venez découvrir la baie de Txingudi, site Natura 2000 et ses enjeux environnementaux avec les Voiles d’Hendaye.

Sur inscription. .

Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 46 50 63 labase@lesvoilesdhendaye.fr

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English : Semaine du développement durable De l’arbre à la Chaloupe cap sur la baie

L’événement Semaine du développement durable De l’arbre à la Chaloupe cap sur la baie Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce