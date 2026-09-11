Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs Centre social Denentzat Hendaye
vendredi 25 septembre 2026 · Centre social Denentzat · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs
Centre social Denentzat 22, rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-25
Venez avec un objet à réparer, un animateur de Recycl’Arte vous aidera à le remettre en
état de marche. .
Centre social Denentzat 22, rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63
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English : Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs
L’événement Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce
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