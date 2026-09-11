Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs Centre social Denentzat Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs

Centre social Denentzat 22, rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-25

Venez avec un objet à réparer, un animateur de Recycl’Arte vous aidera à le remettre en

état de marche. .

Centre social Denentzat 22, rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63

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English : Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs

L’événement Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce