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AGENDA · Hendaye

Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs Centre social Denentzat Hendaye

vendredi 25 septembre 2026 · Centre social Denentzat · Hendaye

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Centre social Denentzat
Adresse
22, rue Richelieu
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs

Centre social Denentzat 22, rue Richelieu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-09-25

Venez avec un objet à réparer, un animateur de Recycl’Arte vous aidera à le remettre en
état de marche.   .

Centre social Denentzat 22, rue Richelieu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63 

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English : Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs

L’événement Semaine du développement durable Exposition Goodplanet sur les 17 objectifs Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce

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