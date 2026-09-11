Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable Pêche au plancton

Port de Plaisance Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Animation proposée par Explore Océan . Balade pédagogique en mer à bord du catamaran Atalaya pour y découvrir la diversité de ce premier maillon de la chaîne alimentaire.

Mais pas que…

Sur inscription. .

Port de Plaisance Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Semaine du développement durable Pêche au plancton

L’événement Semaine du développement durable Pêche au plancton Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce