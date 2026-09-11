Semaine du développement durable Répatrer, créer, nettoyer un quartien durable Rue Richelieu Hendaye
samedi 3 octobre 2026 · Rue Richelieu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaine du développement durable Répatrer, créer, nettoyer un quartien durable
Rue Richelieu Petit fronton de Béhobie Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Une matinée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de l’écoresponsabilité.
Dans le cadre de sa mission Aller vers , le Centre Social invite les habitants du territoire à partager un moment convivial et engagé autour d’animations gratuites, favorisant les rencontres, la solidarité et les gestes écoresponsables.
Autour d’un café offert, les habitants pourront échanger, rencontrer l’équipe du Centre Social et découvrir les différentes actions menées au service du territoire.
À cette occasion, plusieurs espaces seront accessibles
– Un stand friperie
– Un stand d’information et d’accueil
– Une distribution de cendriers de poche
Enfin, l’association Recycl’arte animera, à partir de 10h00, un Repair Café, tenu par Alain, bénévole réparateur. .
Rue Richelieu Petit fronton de Béhobie Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 37 63
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English : Semaine du développement durable Répatrer, créer, nettoyer un quartien durable
L’événement Semaine du développement durable Répatrer, créer, nettoyer un quartien durable Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce
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