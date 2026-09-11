Semaine du développement durable Spectacle Kankarro Nekatoenea Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable Spectacle Kankarro

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

30 kilos de paille, 15 kilos de pommes et 230 kilos de matière humaine. Là où le cirque, la danse et la musique live s’entremêlent pour explorer la gravité de la matière en milieu rural.

KANKARRO est un moment de rencontre, de convivialité et de fête inspiré par la culture de la pomme au Pays basque. Une ode au temps qui mûrit lentement, aux traditions qui fermentent en communauté et à la beauté de ce qui semble disparaître.

Une invitation à se reconnecter au jeu, à la sincérité et à la fragilité entre l’espace aérien et terrestre. .

Nekatoenea 6 rue Armatonde Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Semaine du développement durable Spectacle Kankarro

L’événement Semaine du développement durable Spectacle Kankarro Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce