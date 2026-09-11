Semaine du développement durable Toilettes sèches et filières de fertilisation agricole Collège Saint Vincent Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaine du développement durable Toilettes sèches et filières de fertilisation agricole

Collège Saint Vincent 1, rue de la Libération Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Visite et table ronde pour présenter le modèle de toilettes sèches mis en place par le collège Saint Vincent et le modèle multipartenarial des acteurs impliqués dans la construction d’une boucle vertueuse avec la filière de valorisation agricole de l’urine.

Sur inscription. .

Collège Saint Vincent 1, rue de la Libération Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ekopi-evenement@proton.me

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English : Semaine du développement durable Toilettes sèches et filières de fertilisation agricole

L’événement Semaine du développement durable Toilettes sèches et filières de fertilisation agricole Hendaye a été mis à jour le 2026-08-27 par Hendaye Tourisme & Commerce