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Semaine du Logement des Jeunes de Nay, Espace Culturel du Pays de Nay, Nay

Semaine du Logement des Jeunes de Nay, Espace Culturel du Pays de Nay, Nay

Semaine du Logement des Jeunes de Nay, Espace Culturel du Pays de Nay, Nay mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Espace Culturel du Pays de Nay

Adresse : 28 Place du Marcadieu, 64800 Nay

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Gratuit et ouvert à tous

Semaine du Logement des Jeunes de Nay Mercredi 3 juin, 14h00 Espace Culturel du Pays de Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

La communauté de communes du Pays de Nay, en partenariat avec son service Information Jeunesse, l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées et l’association Insertion Emploi Béarn Adour et son projet Toit et Mode d’Emploi organisent une après-midi ludique autour des questions d’accès à son 1er logement.
Venez échanger avec des acteurs du logement au travers de jeux et échanges sur les bonnes questions à se poser avant d’entamer son parcours de recherche.

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu, 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Après-midi ludique autour du logement Jeux Escape Game

Habitat Jeunes Pau

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