Semaine du Logement des Jeunes de Nay, Espace Culturel du Pays de Nay, Nay
Semaine du Logement des Jeunes de Nay, Espace Culturel du Pays de Nay, Nay mercredi 3 juin 2026.
Semaine du Logement des Jeunes de Nay Mercredi 3 juin, 14h00 Espace Culturel du Pays de Nay Pyrénées-Atlantiques
Gratuit et ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
La communauté de communes du Pays de Nay, en partenariat avec son service Information Jeunesse, l’association Habitat Jeunes Pau-Pyrénées et l’association Insertion Emploi Béarn Adour et son projet Toit et Mode d’Emploi organisent une après-midi ludique autour des questions d’accès à son 1er logement.
Venez échanger avec des acteurs du logement au travers de jeux et échanges sur les bonnes questions à se poser avant d’entamer son parcours de recherche.
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu, 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Après-midi ludique autour du logement Jeux Escape Game
Habitat Jeunes Pau
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