Semaine Jazz Alex Grenier 4tet Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École
Semaine Jazz Alex Grenier 4tet Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École vendredi 23 janvier 2026.
Semaine Jazz Alex Grenier 4tet
Hôtel Balizy 19 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Leur musique pioche dans toutes les époques le blues des 50’s, le soul-jazz des 60’s, le funk des 70’s, le jazz-rock des 80’s, le rap des 90’s… pour mieux en extraire la sève commune, le groove contagieux qui fait hocher la tête et remuer les hanches. .
Hôtel Balizy 19 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
English : Semaine Jazz Alex Grenier 4tet
German : Semaine Jazz Alex Grenier 4tet
Italiano :
Espanol : Semaine Jazz Alex Grenier 4tet
L’événement Semaine Jazz Alex Grenier 4tet Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre