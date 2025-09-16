Semaine Jazz Géraldine Laurent et Laurent De Wilde Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Saxophoniste alto et compositrice, Géraldine Laurent se distingue par un langage musical intimement ancré dans l’histoire du jazz. Héritière des grands musiciens africains-américains, de Sonny Rollins à Charlie Parker en passant par John Coltrane, c’est une improvisatrice remarquable et une leader confirmée. Laurent de Wilde explore le jazz acoustique traditionnel mais aussi ses dernières révolutions électroniques. C’est une occasion rare pour eux de se retrouver autour d’un répertoire de standards mélangeant leur expérience de pianiste et saxophoniste.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

