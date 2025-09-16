Semaine Jazz Ticket to swing Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Semaine Jazz Ticket to swing

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Ce trio, qui partage la même passion de la chanson swing, enchaîne avec énergie les standards de jazz et de pop. A la façon des « Mills Brothers », ils élargissent leur palette sonore en imitant trompettes et trombones à la voix.

En coréalisation avec l’OARA .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

