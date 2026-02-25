Semaine nationale de la Petite Enfance Ancenis-Saint-Géréon

Semaine nationale de la Petite Enfance

Les professionnels de la Maison de l’enfance vous invitent à participer, pour la 2e année consécutive, à la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Au programme des ateliers jeux, des temps d’éveil culturel, une conférence, des rencontres autour de la parentalité…

L’événement est dédié aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents ou de professionnels de l’accueil individuel (assistant maternel, garde d’enfant à domicile, assistant familial…

Programme

-Samedi 14 mars

Bulle de famille (jeux, partages, conseils)

De 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison de l’Enfance

Matinée Bébés lecteurs langue des signes française

À 9 h 30 à la Maison de l’Enfance. Sur inscription sur bibliofil.pays‑ancenis.com

-Lundi 16 mars

Lieu d’Accueil Enfants Parents

De 9h à 12h à la Maison de l’Enfance

Matinée d’éveil visite de l’exposition Alluvion d’Eva Nielsen

De 10 h à 11 h à la Chapelle des Ursulines. Sur inscription à relais@sivu-enfance.fr

-Mardi 17 mars

Soirée Bébés lecteurs

À 18 h à la médiathèque La Pléiade.

Sur inscription sur bibliofil.pays‑ancenis.com

-Mercredi 18 mars

Spectacle La marche des sphinx Les productions du Mouflon Matthieu Prual

À 9 h 30 et 11 h à la médiathèque La Pléiade.

Sur inscription sur bibliofil.pays‑ancenis.com

Atelier parentalité L’équilibre de la parentalité

De 19h à 21h à la Maison de l’Enfance. Pour les parents.

Inscription à relais@sivu-enfance.fr

D’autres événements sont programmés dans les communes du SIVU de l’Enfance. .

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 94 53 relai@sivu-enfance.fr

English :

For the 2nd year running, Maison de l’enfance professionals invite you to take part in the Semaine Nationale de la Petite Enfance. On the program: play workshops, cultural activities, a conference, meetings on parenting?

