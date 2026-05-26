SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès

Arès

SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

ancienne mairie 27 Avenue de la Libération Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 17:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Jouer d’un instrument de musique ?

Pourquoi pas ?

Venez découvrir les différentes activités et rencontrer l’équipe enseignante de l’EMA (Essai

possible).

– Lundi Violoncelle, Chant, Chorale (Enfants 18h Adultes 19h)

– Mardi Saxophone, Flûte, Harpe, Violon

– Mercredi Eveil et découverte instrumentale

– Jeudi Trompette

-Vendredi Orchestre (18h00).

Piano et Guitare Tous les jours.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 10 03 47 40 ou par

mail à ecolemusiqueares@gmail.com. .

ancienne mairie 27 Avenue de la Libération Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 47 40 ecoledemusiqueares@gmail.com

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English :

L’événement SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès