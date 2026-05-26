SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès
SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès lundi 29 juin 2026.
Arès
SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ancienne mairie 27 Avenue de la Libération Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Jouer d’un instrument de musique ?
Pourquoi pas ?
Venez découvrir les différentes activités et rencontrer l’équipe enseignante de l’EMA (Essai
possible).
– Lundi Violoncelle, Chant, Chorale (Enfants 18h Adultes 19h)
– Mardi Saxophone, Flûte, Harpe, Violon
– Mercredi Eveil et découverte instrumentale
– Jeudi Trompette
-Vendredi Orchestre (18h00).
Piano et Guitare Tous les jours.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 10 03 47 40 ou par
mail à ecolemusiqueares@gmail.com. .
ancienne mairie 27 Avenue de la Libération Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 47 40 ecoledemusiqueares@gmail.com
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English :
L’événement SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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