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SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès

SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès

SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ancienne mairie Arès lundi 29 juin 2026.

Lieu : ancienne mairie

Adresse : 27 Avenue de la Libération

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

ancienne mairie 27 Avenue de la Libération Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :
2026-06-29

Jouer d’un instrument de musique ?
Pourquoi pas ?
Venez découvrir les différentes activités et rencontrer l’équipe enseignante de l’EMA (Essai
possible).
– Lundi Violoncelle, Chant, Chorale (Enfants 18h Adultes 19h)
– Mardi Saxophone, Flûte, Harpe, Violon
– Mercredi Eveil et découverte instrumentale
– Jeudi Trompette
-Vendredi Orchestre (18h00).
Piano et Guitare Tous les jours.

Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 10 03 47 40 ou par
mail à ecolemusiqueares@gmail.com.   .

ancienne mairie 27 Avenue de la Libération Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 47 40  ecoledemusiqueares@gmail.com

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English :

L’événement SEMAINE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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