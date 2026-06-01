Semaine QVCT – Le travail change, les besoins aussi ! Conférence introductive Campus de Beaulieu – PNRB – Bâtiment 09B Rennes Lundi 15 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

animation par Thierry Pouchol, président du cabinet DIPSO’S. Il accompagne managers et équipes sur les enjeux de management, de communication et de coopération

La semaine qualité de vie et conditions de travail (QVCT) se déroule du 15 au 22 juin 2026.

À cette occasion, l’Université de Rennes ouvre le débat : comment concilier les transformations du travail, l’exigence du quotidien et le besoin de rester engagés, ensemble et en bonne santé ?

Le monde du travail fait face à des transformations majeures – arrivée confirmée de l’Intelligence Artificielle, prédominance des enjeux humains et de la dimension psychosociale, … – et nous impose de réfléchir collectivement à la manière dont nous souhaitons relever ce défi.

La conférence de cette année inspirée par le vécu et le quotidien des agents de l’Université de Rennes, vise à explorer plusieurs dimensions de l’équilibre subtil entre recherche d’efficacité au quotidien et maintien d’un engagement durable et en bonne santé pour chacun. Pour cela nous allons utiliser l’outil de théâtre pour discuter avec vous 4 besoins fondamentaux !

• Faire SENS

• Faire ENSEMBLE

• Faire du BIEN

• Faire du MIEUX

Une semaine pour prendre du recul sur le travail, des moments de respiration, une opportunité de discussion !

3 temps forts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-15T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-15T12:30:00.000+02:00

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https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/533124?lang=fr

Campus de Beaulieu – PNRB – Bâtiment 09B 263 avenue du Général Leclerc, 35700 Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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