Semaine verte, Cine pevele, Templeuve-en-Pévèle

Semaine verte 15 – 21 juin Cine pevele Nord

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T20:00:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:30:00+02:00 – 2026-06-21T15:00:00+02:00

Du 15 au 21 juin, c’est le retour de la Semaine Verte au Ciné Pévèle, une semaine de films dédiés aux défis énvironnementaux et sociétaux ; organisé en étroite collaboration avec Ciné Pévèle et le CCFD Terre Solidaire !

Quatre films au programme, dont une projection jeunesse le mercredi matin, toujours suivis d’un temps d’échange et de débat.

Cette année, on vous propose de clôturer ces moments par un pique-nique partagé et en musique au parc d’Anchin le dimanche 21 juin midi ! (cf affiche en pj)

Cine pevele 59242 Templeuve Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinepevele.fr/#home »}]

Programmation de films pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociétaux Ciné débat/ Environnement/ Société/ Documentaires