Visites inspirantes d’initiatives de transition Franco-Belges, Rue aux enfants, Templeuve-en-Pévèle
Visites inspirantes d’initiatives de transition Franco-Belges, Rue aux enfants, Templeuve-en-Pévèle dimanche 14 juin 2026.
Visites inspirantes d’initiatives de transition Franco-Belges Dimanche 14 juin, 08h45 Rue aux enfants Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T08:45:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T08:45:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00
Le Réseau Transition Belgique et le Réseau Transition Hauts-de-France organisent des visites inspirantes d’initiatives franco-belges, avec un départ organisé le matin à Templeuve.
Au programme : la Ferme des Coquelicots et la Ceinture Alimentaire Wallonie-Picarde, le tiers-lieu La Pépinière à Tournai, et une immersion dans la Rue aux enfants organisé par le collectif Templeuve en Transition, côté français. Le tout clôturé par un apéro dînatoire convivial. Sur inscription
Rue aux enfants 59242 Templeuve en Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/transition-hauts-de-france/evenements/visite-inspirante-des-initiatives-de-transition-franco-belge »}]
Des visites transfrontalières d’initiatives de transition écologiques, des rencontres et de la convivialité
Réseau Transition Hts de France