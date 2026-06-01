Rue aux enfants, Rue pour Toutes et Tous, Rue aux enfants, Templeuve-en-Pévèle

Rue aux enfants, Rue pour Toutes et Tous Dimanche 14 juin, 14h00 Rue aux enfants Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La rue d’Orchies sera fermée temporairement à la circulation pour que les enfants puissent jouer librement sur toute sa largeur en toute sécurité. Jeux libres, moments convivaux, rencontres, goûter, profitez de cette après midi pour partager et rencontrer des habitants et profiter de l’espace public autrement !

Rue aux enfants 59242 Templeuve en Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France

Retrouvez-nous rue d’Orchies pour jouer, échanger, goûter et penser nos déplacements et notre quotidien autrement ! Rue aux enfants/ convivialité/ jeux