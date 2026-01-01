Semaines de la Truffe en Pays d’Albret

Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-18

2026-01-10

Les trufficulteurs du Lot-et-Garonne vous convient à découvrir et à partager les secrets du diamant noir durant la semaine de la truffe !

Samedi 10 janvier à 10h marché aux truffes fraîches et contrôlées de Nérac à la salle des écuyers.

Mercredi 14 janvier à 9h30 journée technique Entretien de la truffière, taille des arbres . A 14h30 démonstration de taille sur une truffière.

Jeudi 15 janvier dîner avec plat truffé au restauration d’application du Lycée Jacques de Romas.

Cliquez sur l’article en lien web pour découvrir le programme complet ainsi que les restaurateurs et partenaires des métiers de bouche participants. .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@truffes47.fr

