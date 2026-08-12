Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie Square Durandeau Hendaye
jeudi 29 octobre 2026 · Square Durandeau · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie
Square Durandeau Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29 11:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Sur inscription.
Repli si mauvais temps aux Halles de Gaztelu.
10h00 pour les enfants de 3 à 6 ans.
11h00 pour les enfants de 7 à 12 ans.
Atelier pédagogique proposé en collaboration avec les Petits Débrouillards.
Prévoir que les enfants soient habillés de manière adaptée à la météo.
Durée 1 heure. .
Square Durandeau Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie
L’événement Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce
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