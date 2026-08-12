Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie Square Durandeau Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie

Square Durandeau Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 11:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Sur inscription.

Repli si mauvais temps aux Halles de Gaztelu.

10h00 pour les enfants de 3 à 6 ans.

11h00 pour les enfants de 7 à 12 ans.

Atelier pédagogique proposé en collaboration avec les Petits Débrouillards.

Prévoir que les enfants soient habillés de manière adaptée à la météo.

Durée 1 heure. .

Square Durandeau Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie

L’événement Semaines des Enfants Atelier Mystère et Sorcellerie Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce