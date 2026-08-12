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Semaines des Enfants Planétarium en famille Route de la Corniche Hendaye

mercredi 21 octobre 2026 · Route de la Corniche · Hendaye

Semaines des Enfants Planétarium en famille Route de la Corniche Hendaye

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Route de la Corniche
Adresse
Abbadia, le Château-Observatoire
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Semaines des Enfants Planétarium en famille

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Réservation obligatoire.
Durée 1h30.

Venez assister à une séance de planétarium sous dôme 360°.
Ou comment se repérer sur terre ou sur mer grâce aux étoiles ?

Une expérience à vivre à partir de 8 ans, en famille.   .

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51 

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English : Semaines des Enfants Planétarium en famille

L’événement Semaines des Enfants Planétarium en famille Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce

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