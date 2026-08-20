Semaines d’information sur la santé mentale à Nantes Métropole Nantes et communes de la métropole Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 –

Gratuit : non Tout public

Pendant 2 semaines, du 5 au 18 octobre, des événements sont organisés pour parler de santé mentale : portes ouvertes, conférences-débats, animations, expositions, spectacles, ciné-débats…Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont des moments privilégiés pour sensibiliser à la santé mentale, pour informer, lutter contre la stigmatisation, faire évoluer les comportements, faciliter l’accès au soin et rencontrer les acteurs existants.???? Découvrez les événements à Nantes et dans sa métropole

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Nantes et communes de la métropole et trouvez le meilleur itinéraire

