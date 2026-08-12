Informations pratiques

Séminaire externe – Albert Tsai, Centre de Recherche en Biologie Cellulaire de Montpellier Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR Rennes Vendredi 2 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Roland Le Borgne, Albert Tsai présentera ses travaux sur l’organisation nucléaire de la transcription dans l’embryon de drosophile.

### Façonner le noyau pour une robustesse transcriptionnelle et développementale

Des motifs spatiotemporels précis des facteurs de transcription (FT) régulent les gènes essentiels au développement embryonnaire, guidant les cellules vers une différenciation et l’adoption de destins spécifiques. Par exemple, le facteur de transcription à homéoboîte _Ultrabithorax_ (Ubx) détermine l’identité des segments corporels le long de l’axe antéro-postérieur. L’un de ses gènes cibles, _shavenbaby (svb)_, oriente les cellules ectodermiques vers un destin de trichomes. Pourtant, les _enhancers de svb_ interagissent avec Ubx via des sites de liaison de faible affinité, et des observations en imagerie in vivo chez l’embryon révèlent que les interactions Ubx-ADN durent en moyenne seulement quelques secondes.

**Comment, malgré ces interactions moléculaires stochastiques et transitoires, les FT peuvent-ils induire de manière fiable l’expression génique nécessaire à la détermination du destin cellulaire ?**

En utilisant la microscopie à super-résolution, nous avons montré que les sites de transcription de _svb_ se situent dans des sous-régions nucléaires enrichies en Ubx, ainsi qu’en cofacteurs transcriptionnels spécifiques et en modifications épigénétiques. Les gènes régulés par Ubx peuvent co-localiser dans ce même microenvironnement, améliorant ainsi la robustesse de la transcription et du développement phénotypique, même en conditions de stress. Au cours de l’embryogenèse, la distribution des FT devient progressivement plus hétérogène et groupée, favorisant la formation de microenvironnements localisés de FT aux stades tardifs du développement.

**Comprendre comment les FT et la chromatine coordonnent spatialement des interactions moléculaires stochastiques et transitoires en signaux régulateurs précis et persistants permettra de décrypter comment les eucaryotes multicellulaires organisent leur noyau pour façonner leur développement.**

Contact : [Roland Le Borgne](https://igdr.univ-rennes.fr/roland-le-borgne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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