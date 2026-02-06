Send Love Festival Saint-Pierre-Lafeuille

Send Love Festival

770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : 85 – 85 – EUR

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Send Love Festival tiendra sa première édition au Château de Roussillon.

Pensé comme un pont entre les cultures du skate et de la musique électronique, le festival investit un monument classé historique pour proposer une fête libre, inclusive et engagée, mêlant artistes internationaux, talents émergents et le premier contest de skate jamais organisé dans un site classé en France.

Send Love Festival s’appuie sur des valeurs fortes, héritées de la culture skate et de la scène indépendante. Le projet revendique une approche engagée de l’événementiel culturel, en plaçant l’humain et le partage au centre de l’expérience.

Le festival affirme sa volonté de

promouvoir une fête inclusive, ouverte à tous les publics

ramener l'esprit et les valeurs du skate au coeur d'un événement culturel indépendant

faire vivre la culture underground en dehors des grandes capitale

.

770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 7 55 66 34 93 sendlove.festival@gmail.com

English :

Send Love Festival will hold its first edition at the Château de Roussillon.

Thought of as a bridge between the cultures of skateboarding and electronic music, the festival takes over a listed historic monument to offer a free, inclusive and committed party, mixing international artists, emerging talent and the first skateboarding contest ever held in a listed site in France.

Send Love Festival is based on strong values, inherited from skateboard culture and the independent scene

