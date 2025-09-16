SENEGAL Du Nord au Sud Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

SENEGAL Du Nord au Sud

Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l'École

mardi 13 janvier 2026.

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Un film de Marc Temmerman

Au fil des kilomètres parcourus du nord au sud, le long des côtes de l’Atlantique, le Sénégal dévoile une beauté insoupçonnée sur des terres historiques.

De la ville de Saint-Louis tout au nord au Cap-Skirring à l’extrême sud, en passant par l’île de Gorée, le lac Rose, le désert de Lompoul ou encore la région du Siné-Saloum, Marc Temmerman vous emmène jusqu’en Casamance à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise, dénommée la « Téranga ». .

