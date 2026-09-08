S’engager pour l’égalité : par où commencer ?, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève

Informations pratiques

S’engager pour l’égalité : par où commencer ? 25 septembre et 14 novembre L’ESPACE, tiers-lieu d’après

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:30:00+02:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

Vous êtes sensible aux questions d’égalité de genre mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez l’impression de faire des efforts en la matière mais que ça n’est jamais suffisant ?

Pour construire une société plus égalitaire, il est essentiel que tout le monde se mobilise. Mais en tant qu’homme, il n’est pas toujours simple de trouver sa place ou, tout simplement, de savoir comment faire.

Destiné aux hommes*, cet atelier vous permettra d’identifier des pistes très concrètes pour passer à l’action contre le sexisme dans votre quotidien et adopter des comportements qui auront un impact positif pour les autres et pour vous-même.

À l’issue de l’atelier, vous aurez défini un objectif et un plan d’action pour l’atteindre, adapté à votre situation personnelle.

*tous les hommes, quel que soit le parcours de genre.

L’intervenant

Quentin Delval est chef de projet égalité, diversité et inclusion à l’EPFL et auteur de « Comment devenir moins con en 10 étapes » (éditions Hors d’atteinte, 2023).

Infos pratiques

• Vendredi 25 septembre 2026, 18h00-20h30

• Samedi 14 novembre 2026, 14h00-16h30

L’ESPACE Tiers-Lieu d’Après

Chemin du 23-Août 1 – 1205 Genève

Participation gratuite, inscription obligatoire sur: https://egalite-par-ou-commencer.eventwise.ch

Organisé par le Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre du plan d’action municipal «Objectif zéro sexisme dans ma ville».

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Un atelier pour les hommes qui veulent agir contre le sexisme.

Atelier Maron-S.