S’enraciner au fil de l’eau – H2O au Musée du Car, Musée du car 07690 Vanosc, Vanosc

S’enraciner au fil de l’eau – H2O au Musée du Car 12 mai – 18 septembre 2027 Musée du car 07690 Vanosc Ardèche

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T15:00:00+02:00 – 2027-05-12T18:30:00+02:00

Fin : 2027-09-18T15:00:00+02:00 – 2027-09-18T18:30:00+02:00

S’enraciner…

La collection de Nathalie Casabo-Emprin en Ardèche verte

Installée depuis quelques années sur les monts du Pilat, à Vanosc, où j’ai replanté mes racines, je continue de revisiter mon passé. Après l’Accroche Cœur, rétrospective de ma collection présentée au Musée Nicéphore Niepce en 2023, c’est dans ce milieu rural qu’à l’occasion du bicentenaire de la photographie, je renouvelle la mise à nu de ma collection de tirages argentiques du XXème siècle dont certains ont marqué l’histoire de la photographie.

La collection sera présentée à différents endroits de l’agglomération d’Annonay (Annonay Rhône Agglo) permettant de toucher tous les publics, ruraux et citadins. Elle s’organise comme une balade à travers les lieux et les principales expositions collectives ou personnelles que j’ai organisées lors de ma carrière comme galériste et agente de 1988 à 2002. Autant de projets qui rendent compte de la richesse des techniques photographiques employées par les photographes de cette époque, et de la diversité des approches artistiques pour questionner le monde.

Ainsi, des extraits des expositions Les trois maîtres de l’étrange, Un alphabet intime, Nus masculins au féminin, Autres regards et Suds seront présentés au Musée des papeteries Canson et Montgolfier. Vents du Nord, une histoire finlandaise au GAC, Sida et prévention à La Moustache et les Dentelles, Suds à C.Cance, le nouveau bâtiment de la Maison de la Musique et des Pratiques Amateurs, H2O au Musée du Car et Les métamorphoses à Sarahca aux portes de la mer.

Les expositions seront complétées par de grands tirages des autoportraits d’Arno Rafael Minkkinen à la Chapelle Sainte-Marie et des « outdoors » disséminés dans l’agglomération. Des projections des films « Still Not There » et « Waterstories », du diaporama « Standing with Nature », des rencontres avec des artistes et des visites guidées agrémenteront le tout.

NCE, présidente de l’association Sarahca, mai 2026

S’enraciner au fil de l’eau

H2O au Musée du Car du 19 mai au 20 septembre 2027

Jusqu’à ce que la douleur le lui enseigne, l’homme ne sait pas quel trésor est l’eau – Lord Byron

Révélatrice de la prise de conscience progressive des enjeux climatiques aujourd’hui prépondérants dans nos sociétés, « H2O » est un projet que l’on s’attendrait à voir initié par des institutions culturelles. En 1998, NCE conçoit « H2O » pour être présentée dans et hors les murs, accompagnée d’un ambitieux programme de médiation. Loin de tout discours culpabilisateur, « H2O » souhaite « renforcer nos consciences et notre responsabilité collective » par un dialogue poétique entre photographies et textes, extraits entre autres, de la Genèse et de « L’eau et les rêves » de Bachelard.

Pensée comme une « Ode à l’eau » sous toutes ses formes, « H2O » s’organise en une balade évoquant différents moments : celui du surgissement de la vie sur terre, celui de notre apparition et des mythes fondateurs des cultures, celui de la poésie et de l’insouciance, celui des prémices de la destruction massive actuelle et d’une possible finitude.

Pressentie pour être montrée aux capitales vertes européennes de l’an 2000, l’exposition ne verra finalement jamais le jour alors que la galerie est sur le point de cesser son activité. Cet accrochage est une ébauche de la présentation « indoors » qui aurait dû advenir.

Musée du car 07690 Vanosc 227 rue des Marronniers 07690 Vanosc Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 34 79 81 http://museducar.fr Le musée retrace l’histoire de l’usine de cars et bus d’Annonay fondée en 1925. parking et place PMR. Accessibilité à tous…

S’enraciner…

© Connie Imboden – collection NCE