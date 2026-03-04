Sensibilisation à la déficience visuelle – Découverte du jardin Gaïa Lyon., Le jardin de la Sarra, Lyon

Sensibilisation à la déficience visuelle – Découverte du jardin Gaïa Lyon. Vendredi 5 juin, 14h00 Le jardin de la Sarra Métropole de Lyon

Ouvert à tout les publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Gaïa Lyon s’associe avec l’association Inno-Visu pour vous proposer un atelier de sensibilisation à la déficience visuelle. L’objectif: mieux comprendre pour mieux aider.

Cet atelier, co-animé par Isabelle Guinamard, bénévole du jardin Gaïa et Claude Morel, président de l’association et aveugle, comprendra trois temps :

•⁠ Découverte du handicap visuel : comment vit-on au quotidien sans voir ? Claude décrira une journée ordinaire et les quelques moyens de compensation existant: écriture braille, outils numériques…

•⁠ Découverte du jardin à l’aveugle et apprentissage des gestes de guidage: Immersion les yeux bandés, pour ceux qui veulent.

•⁠ Temps de dégustation de produits du jardin, et échange convivial … à l’aveugle bien sûr !

Le jardin de la Sarra 52 Rue Pauline-Marie Jaricot, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 07 82 28 63 99 http://gaia-lyon.org [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/rdv-au-jardin-gaia-lyon-inno-visu »}] Le jardin de la Sarra, est le jardin historique de l’association Gaïa Lyon. Véritable havre vert de paix derrière Fourvière, ce jardin invite chacun et chacune à passer un moment convivial et tranquille. Un lieu où l’on se rencontre autour des fruits, des légumes, des fleurs… et d’une ambiance paisible.

Alice, nôtre maraîchère, est là pour vous faire découvrir le bonheur de la nature en ville. Depuis Gorge de Loup: Bus 90, direction Valmy-Place Ferber, arrêt La Sarra

Depuis Vieux Lyon: Funiculaire direction Fourvière, marcher 10 min

Le jardin se trouve à gauche de la résidence de la Sarra et à droite du stade de la Sarra.

Gaïa Lyon s’associe avec l’association Inno-Visu pour vous proposer un atelier de sensibilisation à la déficience visuelle. L’objectif: mieux comprendre pour mieux aider.

©Ministère de la Culture