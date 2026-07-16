SENSIBILITÉS, TANIA DE MONTAIGNE / STÉPHANE FOENKINOS, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

SENSIBILITÉS, TANIA DE MONTAIGNE / STÉPHANE FOENKINOS 17 – 21 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:00:00+01:00

Dans Sensibilités, Tania de Montaigne imagine une société dans laquelle une éditrice est persuadée que supprimer les mots permettra de soigner les maux.

Une femme, pleine de bonnes intentions, veut faire le « BIEN ». Elle travaille dans une prestigieuse maison d’édition, Feel Good, où tout doit être doux et confortable pour les lecteurs et lectrices comme pour les actionnaires. Alors, elle traque les mots susceptibles de heurter les sensibilités, réécrit les textes pour qu’ils ne provoquent aucun inconfort. Mais peut-on vraiment rendre le monde meilleur en effaçant ce qui dérange ?

À force de lisser les textes, ne risque-t-on pas d’édulcorer la réalité elle-même ? Entre satire et réflexion sur la censure, Tania de Montaigne, Laurent Poitrenaux et Stéphane Foenkinos nous entraînent dans une fable mordante où l’absurde éclaire la vérité.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4215 »}]

Dans « Sensibilités », Tania de Montaigne imagine une société dans laquelle une éditrice est persuadée que supprimer les mots permettra de soigner les maux.

Louise Quignon