Sentier de mémoire des Routes espagnoles du Grand Briançonnais, Cimetière de Villard Saint Pancrace, Villar-Saint-Pancrace

Sentier de mémoire des Routes espagnoles du Grand Briançonnais Vendredi 26 juin, 17h00 Cimetière de Villard Saint Pancrace Hautes-Alpes

Entrée libre, dons bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

En 1939, à la suite de la victoire des troupes franquistes, plus de 450 000 personnes ont fui l’Espagne pour la France en quelques jours. Après une période en camps de rétention, une partie des hommes a été enrôlée dans des compagnies de travailleurs étrangers mises à disposition de l’armée pour différents travaux de génie civil.

A Villard Saint Pancrace, la 36e CTE est ainsi venue réaliser la « route des Espagnols » et le tunnel de Prelles, en lien avec la 78e CTE cantonnée à Saint Martin de Queyrières.

Née en 2021, l’association Routes Espagnoles du Grand Briançonnais s’est fixée pour objet la redécouverte et la valorisation de la présence de ces réfugiés.

Elle vous propose aujourd’hui la redécouverte du site de Villard Saint Pancrace ou étaient cantonnés les travailleurs espagnols de l’automne 1939 au printemps 1940.

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Visite commentée du sentier de Mémoire des « Réfugiés Espagnols » (1939-1940) de Villard Saint-Pancrace, en Briançonnais. Routes Réfugiés espagnols

Routes espagnoles du Briançonnais