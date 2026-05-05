Sentier de mémoire des Routes espagnoles du Grand Briançonnais, Parking de la route des Espagnols, en amont du hameau du Villaret depuis Villard Saint Pancrace, Saint-Martin-de-Queyrières

Sentier de mémoire des Routes espagnoles du Grand Briançonnais Samedi 27 juin, 17h00 Parking de la route des Espagnols, en amont du hameau du Villaret depuis Villard Saint Pancrace Hautes-Alpes

Entrée libre, dons bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

En 1939, à la suite de la victoire des troupes franquistes, plus de 450 000 personnes ont fui l’Espagne pour la France en quelques jours. Après une période en camps de rétention, une partie des hommes a été enrôlée dans des compagnies de travailleurs étrangers mises à disposition de l’armée pour différents travaux de génie civil.

A Saint-Martin-de-Queyrières, la 78e CTE est ainsi venue réaliser la route des Espagnols et le tunnel de Prelles, en lien avec la 36e CTE cantonnée à Villard Saint Pancrace.

Née en 2021, l’association Routes Espagnoles du Grand Briançonnais s’est fixée pour objet la redécouverte et la valorisation de la présence de ces réfugiés.

Elle vous propose aujourd’hui la redécouverte du site de Pranoncelle ou étaient cantonnés les travailleurs espagnols de l’automne 1939 au printemps 1940.

Parking de la route des Espagnols, en amont du hameau du Villaret depuis Villard Saint Pancrace SAINT MARTIN DE QUEYRIERES Saint-Martin-de-Queyrières 05120 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « routesespagnoles05@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0666398002 »}]

Visite commentée du site de Mémoire des « Réfugiés Espagnols » (1939-1940) de Saint Martin de Queyrières, en Briançonnais. Routes Réfugiés espagnols

Routes espagnoles du Briançonnais