Septembre en Or 2026 Habas
Septembre en Or 2026 Habas dimanche 13 septembre 2026.
Habas
Septembre en Or 2026
Foyer municipale Habas Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’Association des Commerçants de Habas se mobilise pour la lutte contre les cancers de l’enfant en organisant une marche de 8 kms au profit de la ligue. Inscriptions dès 8H30.
L’Association des Commerçants de Habas se mobilise pour la lutte contre les cancers de l’enfant en organisant une marche de 8 kms au profit de la ligue. Inscriptions dès 8H30.
Le mois de Septembre est un mois dédié au soutien à la lutte contre les cancers pédiatriques dans le monde, qui touchent chaque année plus de 2500 enfants et adolescents en France. .
Foyer municipale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr
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English :
The Habas Merchants Association is mobilizing for the fight against childhood cancer by organizing an 8 km walk in aid of the League. Registration from 8.30 am.
L’événement Septembre en Or 2026 Habas a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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