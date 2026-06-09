Habas

Septembre en Or 2026

Foyer municipale Habas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’Association des Commerçants de Habas se mobilise pour la lutte contre les cancers de l’enfant en organisant une marche de 8 kms au profit de la ligue. Inscriptions dès 8H30.

L’Association des Commerçants de Habas se mobilise pour la lutte contre les cancers de l’enfant en organisant une marche de 8 kms au profit de la ligue. Inscriptions dès 8H30.

Le mois de Septembre est un mois dédié au soutien à la lutte contre les cancers pédiatriques dans le monde, qui touchent chaque année plus de 2500 enfants et adolescents en France. .

Foyer municipale Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Habas Merchants Association is mobilizing for the fight against childhood cancer by organizing an 8 km walk in aid of the League. Registration from 8.30 am.

L’événement Septembre en Or 2026 Habas a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans