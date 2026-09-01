Septembre en Or Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Septembre en Or

Du 11/09 au 26/09/2026 le vendredi et samedi. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-11

Septembre en Or Allauch se mobilise pour les enfants atteints de cancer

En septembre, la Ville d’Allauch renouvelle son engagement en faveur de Septembre en Or, le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Pour témoigner de son soutien aux enfants malades, à leurs familles, aux soignants et à la recherche en oncopédiatrie, plusieurs lieux emblématiques de la commune seront illuminés en jaune le 26 septembre le Moulin, le rond-point des Jets d’Eau, l’Hôtel de Ville, et le Pôle culturel de l’Usine Électrique.



Tout au long du mois, plusieurs rendez-vous permettront à chacun de participer à cette belle mobilisation



Vendredi 11 septembre, à 20h30, le Théâtre de Nature se parera également de jaune à l’occasion de la soirée solidaire organisée par l’association Les Minots de l’Hosto. Créée par des enseignantes et des éducatrices de l’hôpital de la Timone, l’association propose un stand-up caritatif réunissant plusieurs humoristes engagés, dont Patrick Bosso, Greg Petras, Éric Collado, Merwan Sali, Marion Augine et Briac, tous présents bénévolement. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association afin de soutenir ses actions auprès des enfants et adolescents hospitalisés, notamment à travers le financement de matériel pédagogique adapté et de projets éducatifs. Dès 18h30, le public pourra profiter d’un moment convivial avec food trucks, buvette et ambiance musicale avant le spectacle.

Tarif 20€.

Réservation.

Samedi 19 septembre, le Rotary Club d’Allauch organise un concours de boules solidaire, de 9h à 18h, au stade Fassanaro (Logis-Neuf).

Tarif 15€ (inscription + collation).

Buvette et restauration sur place.

Réservation.

Tout au long du mois, les élèves du lycée Monte Cristo proposeront à la vente leur ouvrage bilingue El despertar de las abejas rojas / Le réveil des abeilles rouges. Les bénéfices seront reversés à la Fondation Phocéo AP-HM afin de soutenir l’acquisition d’un IRM pédiatrique destiné aux enfants hospitalisés à l’hôpital de la Timone.



Parce que chaque geste compte, la ville d’Allauch est fière de soutenir ces initiatives solidaires aux côtés des associations, des établissements scolaires, des bénévoles et de tous les partenaires engagés.



Ensemble, faisons briller l’espoir ! .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Golden September: Allauch Rallies for Children with Cancer

In September, the City of Allauch renews its commitment to Golden September, the month dedicated to raising awareness and fighting pediatric cancers.

L’événement Septembre en Or Allauch a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme d’Allauch