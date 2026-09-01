Septembre en Or Stand Up Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Septembre en Or Stand Up

Vendredi 11 septembre 2026. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Septembre en Or Allauch se mobilise pour les enfants atteints de cancer

En septembre, la Ville d’Allauch renouvelle son engagement en faveur de Septembre en Or, le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Pour témoigner de son soutien aux enfants malades, à leurs familles, aux soignants et à la recherche en oncopédiatrie, plusieurs lieux emblématiques de la commune seront illuminés en jaune le 26 septembre le Moulin, le rond-point des Jets d’Eau, l’Hôtel de Ville, et le Pôle culturel de l’Usine Électrique.



Vendredi 11 septembre, à 20h30, le Théâtre de Nature se parera également de jaune à l’occasion de la soirée solidaire organisée par l’association Les Minots de l’Hosto. Créée par des enseignantes et des éducatrices de l’hôpital de la Timone, l’association propose un stand-up caritatif réunissant plusieurs humoristes engagés, dont Patrick Bosso, Greg Petras, Éric Collado, Merwan Sali, Marion Augine et Briac, tous présents bénévolement..

Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association afin de soutenir ses actions auprès des enfants et adolescents hospitalisés, notamment à travers le financement de matériel pédagogique adapté et de projets éducatifs.

Dès 18h30, le public pourra profiter d’un moment convivial avec food trucks, buvette et ambiance musicale avant le spectacle.

Tarif 20€.

Réservation. sur HelloAsso





Ensemble, faisons briller l’espoir ! .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Golden September: Allauch Rallies for Children with Cancer

In September, the City of Allauch renews its commitment to Golden September, the month dedicated to raising awareness and fighting pediatric cancers.

L’événement Septembre en Or Stand Up Allauch a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme d’Allauch