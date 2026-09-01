Septembre en or Soirée brasero Saint-Germain-des-Champs
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germain-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Champs
Septembre en or Soirée brasero
Foyer communal Saint-Germain-des-Champs Yonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée brasero animée par le groupe Tin Galway. Brasero, buvette, crêpes, tombola. Retraite aux flambeaux offerte par la mairie. Apéritif offert. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Lena. .
Foyer communal Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 19 09 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Septembre en or Soirée brasero Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay