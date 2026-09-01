Informations pratiques

Saint-Germain-des-Champs

Septembre en or Soirée brasero

Foyer communal Saint-Germain-des-Champs Yonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée brasero animée par le groupe Tin Galway. Brasero, buvette, crêpes, tombola. Retraite aux flambeaux offerte par la mairie. Apéritif offert. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Lena. .

Foyer communal Saint-Germain-des-Champs 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 19 09 00

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English :

L’événement Septembre en or Soirée brasero Saint-Germain-des-Champs a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay