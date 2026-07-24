Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya Place du souvenir Mortrée

Informations pratiques

Mortrée

Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya

Place du souvenir Eglise Saint-Pierre Mortrée Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre à 20h Église Saint-Pierre de Mortrée

Henry Demarquette, violoncelle Alexandra Matvievskaya, piano

Frédéric Chopin Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 65

Franz Schubert Sonate Arpeggione D. 821

Edvard Grieg Sonate pour violoncelle et piano, op. 36 .

Place du souvenir Eglise Saint-Pierre Mortrée 61570 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya

L’événement Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya Mortrée a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme