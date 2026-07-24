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AGENDA · Mortrée

Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya Place du souvenir Mortrée

samedi 19 septembre 2026 · Place du souvenir · Mortrée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place du souvenir
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
61570 Mortrée
Département
Orne
Tarif

Mortrée

Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya

Place du souvenir Eglise Saint-Pierre Mortrée Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre à 20h Église Saint-Pierre de Mortrée
Henry Demarquette, violoncelle Alexandra Matvievskaya, piano

Frédéric Chopin Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 65
Franz Schubert Sonate Arpeggione D. 821
Edvard Grieg Sonate pour violoncelle et piano, op. 36   .

Place du souvenir Eglise Saint-Pierre Mortrée 61570 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99  info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya

L’événement Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya Mortrée a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme

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