Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya Place du souvenir Mortrée
samedi 19 septembre 2026 · Place du souvenir · Mortrée
Informations pratiques
Mortrée
Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya
Place du souvenir Eglise Saint-Pierre Mortrée Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre à 20h Église Saint-Pierre de Mortrée
Henry Demarquette, violoncelle Alexandra Matvievskaya, piano
Frédéric Chopin Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 65
Franz Schubert Sonate Arpeggione D. 821
Edvard Grieg Sonate pour violoncelle et piano, op. 36 .
Place du souvenir Eglise Saint-Pierre Mortrée 61570 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya
L’événement Septembre Musical de l’Orne Henry Demarquette et Alexandra Matvievskaya Mortrée a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme
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