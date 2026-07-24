Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare Saint Pierre la Rivière Gouffern en Auge
samedi 12 septembre 2026 · Saint Pierre la Rivière · Gouffern en Auge
Informations pratiques
Gouffern en Auge
Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare
Saint Pierre la Rivière Eglise Saint-Pierre Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre à 16h Eglise Saint-Pierre de Saint-Pierre la Rivière Gouffern en Auge
Philippe Mouratoglou, guitare
Leo Brouwer (1939) Preludio epigrammatico n°1
Philippe Mouratoglou (1973) Murailles
Manuel de Falla (1876-1946) Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Etude n°1, Prélude n°4, Etude n°7, Prélude n°3, Etude n°12
Egberto Gismonti (1947) Agua & vinho
Arthur Kampela (1960) Percussion study n°1
Leo Brouwer (1939) El Decameron negro (La harpe du guerrier La fuite des amants par la vallée des échos Ballade de la demoiselle amoureuse)
Tōru Takemitsu (1930-1996) Folios 1 & 2
Joaquín Rodrigo (1901-1999) Invocación y Danza
Du Japon au Brésil en passant par l’Espagne et Cuba, Philippe Mouratoglou jouera un programme extrait de son nouveau disque, Arcane 17, qui réunit quelques-uns des compositeurs les plus singuliers et créatifs du 20ème siècle, occupant chacun à leur manière une place centrale dans le répertoire de la guitare: Manuel de Falla, Tōru Takemitsu, Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer, Egberto Gismonti, Arthur Kampela, Joaquín Rodrigo. .
Saint Pierre la Rivière Eglise Saint-Pierre Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com
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English : Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare
L’événement Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme
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