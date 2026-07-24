Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare Saint Pierre la Rivière Gouffern en Auge

Informations pratiques

Gouffern en Auge

Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare

Saint Pierre la Rivière Eglise Saint-Pierre Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 septembre à 16h Eglise Saint-Pierre de Saint-Pierre la Rivière Gouffern en Auge

Philippe Mouratoglou, guitare

Leo Brouwer (1939) Preludio epigrammatico n°1

Philippe Mouratoglou (1973) Murailles

Manuel de Falla (1876-1946) Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Etude n°1, Prélude n°4, Etude n°7, Prélude n°3, Etude n°12

Egberto Gismonti (1947) Agua & vinho

Arthur Kampela (1960) Percussion study n°1

Leo Brouwer (1939) El Decameron negro (La harpe du guerrier La fuite des amants par la vallée des échos Ballade de la demoiselle amoureuse)

Tōru Takemitsu (1930-1996) Folios 1 & 2

Joaquín Rodrigo (1901-1999) Invocación y Danza

Du Japon au Brésil en passant par l’Espagne et Cuba, Philippe Mouratoglou jouera un programme extrait de son nouveau disque, Arcane 17, qui réunit quelques-uns des compositeurs les plus singuliers et créatifs du 20ème siècle, occupant chacun à leur manière une place centrale dans le répertoire de la guitare: Manuel de Falla, Tōru Takemitsu, Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer, Egberto Gismonti, Arthur Kampela, Joaquín Rodrigo. .

Saint Pierre la Rivière Eglise Saint-Pierre Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare

L’événement Septembre Musical de l’Orne Philippe Mouratoglou, guitare Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-07-24 par Orne Tourisme