Les Mercredis de Gouffern Route Monsieur Gouffern en Auge

Les Mercredis de Gouffern

Route Monsieur Forêt domaniale de Gouffern Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Découverte de la forêt, faune, gestion durable, prise en compte des aspects environnementaux dans la gestion forestière, etc…

Sortie animée par un forestier de l’ONF en forêt domaniale de Grande Gouffern.

Pas de réservation. Renseignements au 06 18 68 02 54

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de marche ou bottes. .

Route Monsieur Forêt domaniale de Gouffern Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 18 68 02 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mercredis de Gouffern

L’événement Les Mercredis de Gouffern Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-12 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault