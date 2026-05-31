SEQUENZA 9.3 : Chants de Méditerranée : Un bal ! – Festival Métis, Conservatoire de Musique et de Danse, Épinay-sur-Seine

SEQUENZA 9.3 : Chants de Méditerranée : Un bal ! – Festival Métis Mercredi 1 juillet, 19h00 Conservatoire de Musique et de Danse Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T19:00:00+02:00 – 2026-07-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T19:00:00+02:00 – 2026-07-01T20:00:00+02:00

En association avec la chorégraphe Nathalie Pernette, le bal Chants de Méditerranée est un voyage musical porté par 6 voix féminines.

L’ensemble SEQUENZA 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028

Conservatoire de Musique et de Danse 79 Avenue Jean Jaurès, 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Les Écondeaux Seine-Saint-Denis Île-de-France

Un voyage musical d’une rive à l’autre

Juliette Baigné