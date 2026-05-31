SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime – Festival Toit et Joie, 125 Boulevard Marx Dormoy, Livry-Gargan
SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime – Festival Toit et Joie, 125 Boulevard Marx Dormoy, Livry-Gargan mardi 30 juin 2026.
SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime – Festival Toit et Joie Mardi 30 juin, 19h00 125 Boulevard Marx Dormoy Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T20:00:00+02:00
Mélodies légères et chatoyantes, restées dans les mémoires grâce au grand écran, rythmes chaloupés venus du jazz et des negro spirituals… Ce savoureux programme a cappella met les pleins feux sur Broadway !
Concert proposé dans le cadre du festival Toit et Joie
L’ensemble Sequenza 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028
125 Boulevard Marx Dormoy 125 Boulevard Marx Dormoy 93390 Livry-Gargan 93190 Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France
L’âge d’or de la musique de Broadway
Juliette Baigné