Sequenze Lieu-dit Loir en Vallée
Sequenze Lieu-dit Loir en Vallée vendredi 15 mai 2026.
Loir en Vallée
Sequenze
Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Festival Sequenze, un week-end de musique et de danse avec les compositions de Berio, Bach, Biber, Bartók, Honegger & Xue
Un week-end de musique et de danse aux Moulins de Paillard
Vendredi 15 mai à 20h
*La Folia Ostinata* création
Anaëlle Thiery et Steven Hervouet danse, Shelly De Vito chorégraphie,
et La Pelegrina Magali Rougeron Mingam clavecin, Olivier Mingam violon baroque
Heinrich Biber et Johann-Sebastian Bach (Chaconne, Sonate, Toccata…)
Samedi 16 mai à 17h
*La Chaconne du XXe siècle*
Alain Moglia violon
Biber, Bach, Honegger et Berio (Sequenza VIII, Chaconne…)
Samedi 16 mai à 19h
*Traverser Chiasme* pour violon solo de Jin Xue
Olivier Mingam violon, Emmanuel Six son
Dimanche 17 mai à 16h
*Les 44 duos* pour deux violons de Béla Bartók
Olivier Mingam & Florent Billy violons
précédés d’une création du compositeur Bastien Lapeyre à partir du travail mené avec les participants et l’équipe du stage Duos séquences illimitées aux Moulins de Paillard.
La première édition du festival *Sequenze* est une coproduction de La Pelegrina, l’Ensemble Offrandes et Les Moulins de Paillard.
Elle est soutenue par le ministère de la Culture-DRAC Pays de la Loire et le Département de la Sarthe.
Le lien entre musique et danse s’impose naturellement dans le répertoire baroque dans les formes chorégraphiques telles que la chaconne, mais aussi dans les mouvements italiens — allegro, largo, vivace… —, dans la virtuosité rythmique d’une toccata, la polyphonie d’une fugue ou même dans une pièce d’inspiration spirituelle comme *L’Annonciation*.
Le nom *Sequenze* vient toutes les influences mathématiques et compositionnelles comprises dans notre saison 2026 à Paillard, ainsi que les œuvres de Luciano Berio. Il est logique pour cette série de concerts et créations dans laquelle nous jouons avec l’ordre établi, des pièces qui sortent de leurs contextes habituels, que l’on déplace dans le temps et l’espace.
La création *La Folia Ostinata* inaugure le festival. Cette première soirée de danse et de musique propose un voyage des Folia ibériques à l’Europe baroque — virtuosité italienne, profondeur allemande, élégance française — jusqu’à l’avant-gardisme des scènes sarthoises.
*Sequenze* est un projet porté par trois structures culturelles sarthoises, proposant plusieurs actions à destination du grand public, des habitants, des scolaires et des artistes, émergents comme confirmés. Les cordes du violon en sont les fils conducteurs elles tissent un programme où musique baroque et danse contemporaine se rencontrent, révélant la richesse de l’histoire, des disciplines artistiques, de la transmission et de l’échange. .
Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 21 49 89 contact.paillard@gmail.com
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English :
Festival Sequenze, a weekend of music and dance with compositions by Berio, Bach, Biber, Bartók, Honegger & Xue
L’événement Sequenze Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72
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