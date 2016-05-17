Sequenze Lieu-dit Loir en Vallée

Loir en Vallée

Sequenze

Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Festival Sequenze, un week-end de musique et de danse avec les compositions de Berio, Bach, Biber, Bartók, Honegger & Xue

Un week-end de musique et de danse aux Moulins de Paillard

Vendredi 15 mai à 20h

*La Folia Ostinata* création

Anaëlle Thiery et Steven Hervouet danse, Shelly De Vito chorégraphie,

et La Pelegrina Magali Rougeron Mingam clavecin, Olivier Mingam violon baroque

Heinrich Biber et Johann-Sebastian Bach (Chaconne, Sonate, Toccata…)

Samedi 16 mai à 17h

*La Chaconne du XXe siècle*

Alain Moglia violon

Biber, Bach, Honegger et Berio (Sequenza VIII, Chaconne…)

Samedi 16 mai à 19h

*Traverser Chiasme* pour violon solo de Jin Xue

Olivier Mingam violon, Emmanuel Six son

Dimanche 17 mai à 16h

*Les 44 duos* pour deux violons de Béla Bartók

Olivier Mingam & Florent Billy violons

précédés d’une création du compositeur Bastien Lapeyre à partir du travail mené avec les participants et l’équipe du stage Duos séquences illimitées aux Moulins de Paillard.

La première édition du festival *Sequenze* est une coproduction de La Pelegrina, l’Ensemble Offrandes et Les Moulins de Paillard.

Elle est soutenue par le ministère de la Culture-DRAC Pays de la Loire et le Département de la Sarthe.

Le lien entre musique et danse s’impose naturellement dans le répertoire baroque dans les formes chorégraphiques telles que la chaconne, mais aussi dans les mouvements italiens — allegro, largo, vivace… —, dans la virtuosité rythmique d’une toccata, la polyphonie d’une fugue ou même dans une pièce d’inspiration spirituelle comme *L’Annonciation*.

Le nom *Sequenze* vient toutes les influences mathématiques et compositionnelles comprises dans notre saison 2026 à Paillard, ainsi que les œuvres de Luciano Berio. Il est logique pour cette série de concerts et créations dans laquelle nous jouons avec l’ordre établi, des pièces qui sortent de leurs contextes habituels, que l’on déplace dans le temps et l’espace.

La création *La Folia Ostinata* inaugure le festival. Cette première soirée de danse et de musique propose un voyage des Folia ibériques à l’Europe baroque — virtuosité italienne, profondeur allemande, élégance française — jusqu’à l’avant-gardisme des scènes sarthoises.

*Sequenze* est un projet porté par trois structures culturelles sarthoises, proposant plusieurs actions à destination du grand public, des habitants, des scolaires et des artistes, émergents comme confirmés. Les cordes du violon en sont les fils conducteurs elles tissent un programme où musique baroque et danse contemporaine se rencontrent, révélant la richesse de l’histoire, des disciplines artistiques, de la transmission et de l’échange. .

Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 21 49 89 contact.paillard@gmail.com

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English :

Festival Sequenze, a weekend of music and dance with compositions by Berio, Bach, Biber, Bartók, Honegger & Xue

L’événement Sequenze Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72