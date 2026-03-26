Séraphine MJC Héritan Mâcon

Séraphine

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-22

À partir de 15 ans.

Une performance extraordinaire de Yolande Moreau, un film puissant et bouleversant.

En 1913, à Senlis, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde prend à son service Séraphine, une femme de ménage de 48 ans. Il remarque chez des notables locaux une petite toile sur bois. Sa stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que Séraphine…

© 2008-TS Productions-France3 cinéma-Climax-Fims-RTBF © 2009-Diaphama Edition Vidéo .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Séraphine

L’événement Séraphine Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès