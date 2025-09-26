Serge Lavalette Groove Band Le Son de la Terre PARIS 05

Serge Lavalette Groove Band Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 13 mars 2026.

La carrière du guitariste est incroyable : ancien membre de Human Spirit, il crée le groupe HWI avec Malik Mezzadri ( aka Magic Malik). En plus de 15 ans de collaboration avec Cheb Mami, il a travaillé et partagé la scène avec Sting, Lenny Kravitz, Susheele Raman, Zebda, MC Solar ou encore Yousoufa !

Après 25 ans de carrière il décide de revenir à ses premiers amours, le jazz. Ce stakhanoviste de la guitare trouve son inspiration dans le rythme d’un funky blues efficace où les fantômes de BB King, Albert King et The Jimmy Castor Bunch se trémoussent en cadence à l’arrière-scène.

« Serge Lavalette Groove Band » nous présentera son album « Elemental » aux arrangements teintés cuivres jazz / soul / funk où s’invitent des musiciens prestigieux.

Michael Joussein Trombone, Olivier Bridot Trompette, David Aubaile Piano, Maurice Zemmour Basse, Latabi Diouani Batterie, Serge Lavalette Guitare

Groove, mélodie et volupté résument en quelques mots ce qui vous attend pour le concert de « Serge Lavalette Groove Band ».

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05