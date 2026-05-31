Sergent Pepper – Aizenay, Parc des sittelles d’Aizenay, Aizenay

Sergent Pepper – Aizenay Dimanche 21 juin, 21h00 Parc des sittelles d’Aizenay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Plongez dans l’univers intemporel des Beatles avec un concert vibrant et fédérateur qui promet de raviver souvenirs et émotions.

Sur scène, le groupe SGT. PEPPER, composé de trois musiciens passionnés, revisite avec énergie et fidélité les plus grands titres du célèbre quatuor britannique. À travers une interprétation soignée, le concert propose un véritable voyage musical, alternant morceaux emblématiques et ambiances variées, de la pop entraînante aux ballades plus intimistes.

Le public est invité à vivre une expérience immersive, portée par des harmonies vocales travaillées et une complicité palpable entre les artistes. Ce moment musical, à la fois convivial et intergénérationnel, séduira aussi bien les amateurs de la première heure que les curieux en quête de découverte.

Le concert se déroulera à 21 h, au parc des Sittelles à Aizenay. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place afin de prolonger agréablement la soirée.

Offert par la Ville d’Aizenay

Parc des sittelles d’Aizenay rue des jardins 85190 Aizenay Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire

Plongez dans l’univers intemporel des Beatles avec un concert vibrant et fédérateur qui promet de raviver souvenirs et émotions.

©sgt_pepper