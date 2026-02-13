Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac
mercredi 4 mars 2026
Session de musique irlandaise Scène ouverte
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h.
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
L'événement Session de musique irlandaise Scène ouverte Guillac a été mis à jour le 2026-02-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande