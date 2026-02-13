Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac

Session de musique irlandaise Scène ouverte

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne

