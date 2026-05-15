Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle
Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle vendredi 10 juillet 2026.
Morville-sur-Andelle
Session grandir dans l’estime de soi
78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Grandir dans l’estime de soi
Et si vous vous accordiez un temps précieux pour cultiver votre relation la plus importante celle avec vous-même ?
L’estime de soi, ce n’est pas de l’égoïsme ou de la vanité. C’est
– Se reconnaître de la valeur
– S’accepter avec ses forces et ses fragilités
– Oser être soi, pleinement
Un voyage intérieur en pleine nature pour vous reconnecter à votre valeur profonde.
Places limitées
Toutes les infos ici https://www.lecrindelandelle.fr/estime-de-soi
Organisé par Cécile & Jean-Marie de Williencourt
06 82 75 69 99 .
78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 75 69 99
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English : Session grandir dans l’estime de soi
L’événement Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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